هذه الأطعمة الـ5 أسوأ من حرارة الشمس على بشرتك في الصيف

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ويمكننا بالتأكيد التحكم فيما نأكله، وإليك خمسة أطعمة يجب التخلص منها لمنع حب الشباب في الصيف والحصول على بشرة صافية ومشرقة، وفقا لما نشره موقع " healthshots"..

5 أطعمة يجب تجنبها للحصول على بشرة نقية في الصيف..

المانجو

المانجو تحتوي على نسبة عالية من السكر ، الاستهلاك المفرط يمكن أن يسبب اختلالات هرمونية وزيادة إنتاج الدهون، الزهم مادة دهنية يمكن أن تسد المسام وتؤدي إلى ظهور حب الشباب، لذلك ، فإن الحد من تناول الفواكه الغنية بالسكر مثل المانجو يمكن أن يساعد في منع ظهور حب الشباب ، خاصة إذا كانت بشرتك معرضة لذلك.

الأطعمة السكرية

الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات الجلوكوز في الدم وتسبب حب الشباب، وهذا بدوره يزيد من إنتاج عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1) في الجسم ، والذي تم ربطه أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وفقًا لدراسة نُشرت في الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، فإن اتباع نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم قد يقلل من كمية حب الشباب لديك، تشمل الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم معظم الخضراوات الطازجة وبعض الفواكه الطازجة والفاصوليا والشوفان.

الشوكولاتة والألبان

يمكن أن يؤدي الحليب ، وخاصة منزوع الدسم أو قليل الدسم ، إلى تفاقم مشاكل حب الشباب لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر وبروتين مصل اللبن، حتى بروتين مصل اللبن الزائد يمكن أن يصبح سببًا لمشاكل حب الشباب وبالمثل ، تشير الدراسات أيضًا إلى أنه كلما زاد استهلاك الشوكولاتة ، زادت مشاكل حب الشباب بسبب ارتفاع نسبة السكر وعدم التوازن الهرموني.

نظام غذائي عالي الكربوهيدرات

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات ، وخاصة الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والوجبات الخفيفة السكرية ، إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم وزيادة إنتاج عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1) في الجسم، يمكن أن يساهم ذلك في الاختلالات الهرمونية وزيادة إفراز الدهون ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، لقد ثبت أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ، والتي تحتوي عادةً على نسبة عالية من البروتين والخضروات غير النشوية ، تقلل مستويات السكر في الدم في الجسم، هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الجلد من خلال تقليل إنتاج المنتجات النهائية المتقدمة للجليكيشن (AGEs) التي يمكن أن تسهم في شيخوخة الجلد .

الأطعمة قليلة الألياف

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يجب تجنبها للحصول على بشرة نقية ، يجب أن تعلم أن الأطعمة منخفضة الألياف مثل الوجبات الخفيفة المصنعة والمشروبات السكرية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتعطيل ميكروبيوم الأمعاء، هذا يمكن أن يساهم في الالتهابات وظهور حب الشباب.