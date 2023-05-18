ملك البحرين يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

العالم-البحرين

وقال ملك البحرين إن انعقاد هذه القمة العربية يمثل مناسبة لتبادل الرأي والتشاور وتعزيز التنسيق المشترك قادة الدول العربية، لكل ما من شأنه دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات شعوبنا في توحيد الجهود وتقوية التضامن والتكاتف العربي لمواجهة كافة التحديات، وحماية مصالح ومكتسبات دولنا العربية، وترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في وطننا العربي.

وأشاد بالجهود التي يبذلها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتوحيد الصف العربي ودعم مسيرة التضامن العربي وخدمة القضايا العربية المصيرية.

وأشار في السياق إلى الدور المحوري البارز الذي تقوم به السعودية في دعم جهود حماية الأمن القومي العربي وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية للأمن والاستقرار والنماء.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، والسفير السعودي لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين جدة صالح بن علي التركي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.