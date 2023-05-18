إجراء مناورات دولية بين إيران والصين وروسيا تعبير عن النظام العالمي الجديد

العالم- ايران

وخلال استقباله الأدميرال نيكولاي يومينوف، قائد البحرية الروسية، قيّم العميد نصير زادة، مستوى العلاقات بين البلدين بأنه جيد للغاية وقال: في السنوات الأخيرة، تطورت العلاقات بين إيران وروسيا بشكل جيد على المستويين الثنائي والدولي ، واجتماع المسؤولين رفيعي المستوى في البلدين مؤشر على ذلك.

وتابع: هذه التطورات تشير إلى نشوء تحالف مهم للغاية على المستويين الدولي والإقليمي ضد التحالف الغربي الذي يسعى إلى خلق نظام أحادي القطب في العالم.

وأشار العميد نصير زاده إلى أننا على وشك تشكيل نظام عالمي جديد وقال: إن العالم على وشك تشكيل نظام عالمي جديد. إن إجراء التدريبات والتبادلات الدولية ، وكذلك التحالف بين إيران والصين وروسيا ، يشير إلى تبلور نظام عالمي جديد.

كما وصف نائب رئيس أركان القوات المسلحة رحلة الدورية 86 للبحرية الايرانية حول العالم بأنها انجاز تاريخي وقال: إن القوات البحرية للبلدين لديها العديد من القدرات المناسبة لتوسيع التعاون وإذا زاد مستوى التعاون بين القوتين ستتبلور قدرة بحرية.

وأضاف: إن تسيير الدوريات البحرية المشتركة في مناطق مهمة مثل البحر الأبيض المتوسط ​​وخليج عدن والمحيط الهندي إجراء مهم يمكن في حال تنفيذه أن يلعب دورًا مهمًا في استقرار الأمن في هذه المناطق.

واعتبر العميد نصير زاده إنشاء خط سكك الحديد "رشت – أستارا" خطوة فعالة في اتجاه استكمال شبكة الشمال والجنوب ، وقال: إن زيادة مستوى التعاون العسكري والأمني ​​بين طهران وموسكو سيكون له تأثير إيجابي للغاية على الجانب الاقتصادي والتجاري. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم توفير أمن المنطقة من قبل دول المنطقة ، فلن تكون هناك حاجة لوجود قوى من خارج المنطقة.

من جانبه قال قائد البحرية الروسية: لقد أظهر لنا قادتنا الطريق ومن الصحيح تمامًا أن النظام أحادي القطب لا يمكن أن يوجد في العالم والمهم هو أن نتحد نحن الدول الصديقة ونقف ضد هذا النظام أحادي القطب والآن اتحادنا في ظروف جيدة ومقبولة.

واعتبر تعاون قوات البلدين تعبيرا عن وحدة وقوة البلدين وقال: إن الشعبين الايراني والروسي يتقدمان والمهم جدا هو المعرفة والوحدة بين الشعبين. لان دور الشعب في تبلور قدرة اي بلد مهم جدا.

وفي إشارة إلى لقائه مع قائد البحرية الايرانية قال: لقد توصلنا الآن إلى لغة مشتركة بين القوتين البحريتين ونحن نفهم بعضنا البعض تمامًا، مما يدل على أننا متحدون ولا يمكن لاحد تهديدنا.