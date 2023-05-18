كنعاني: قلق أميركا تجاه اتفاقيات إيران الأخيرة مع روسيا وباكستان مرفوض وغير مبرر

العالم- ايران

وتم يوم امس الاربعاء توقيع اتفاقية إنشاء خط سكك الحديد "رشت – أستارا" بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا ، في حفل حضره الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس.

وقوبل توقيع هذه الاتفاقية برد فعل الأميركيين ، وفي هذا الصدد أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن قلقه من هذه الاتفاقية وقال: أي محاولة للالتفاف على العقوبات ضد روسيا هي مصدر قلق للولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، تم اليوم الخميس افتتاح مشاريع مشتركة بين إيران وباكستان.

وفي هذا الصدد ، كتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صفحته على تويتر اليوم الخميس، عقب توقيع اتفاقية سكك الحديد "رشت – أستارا" وافتتاح مشاريع بين إيران وباكستان: ان توقيع اتفاقية سكك الحديد "رشت – أستارا" برعاية الرئيسين الايراني والروسي وافتتاح مشاريع حدودية مشتركة بحضور الرئيس الإيراني ورئيس وزراء باكستان ، ياتيان في سياق استراتيجية ايران القائمة على التعاون مع الجوار من أجل الأمن والتنمية والازدهار المشترك ، وان التعبير عن القلق من قبل اميركا في هذا الصدد مرفوض وغير مبرر.

وقال الرئيس الايراني فلاديمير بوتين خلال حفل التوقيع على تنفيذ خط سكك الحديد "رشت – أستارا": إن خط سكك الحديد هذا البالغ طوله 162 كم ، والذي يربط مدينتي رشت وأستارا في إيران ، يتيح الفرصة لمشاهدة المواصلات عبر سكك الحديد بدون توقف على طول مسار ممر "شمال-جنوب" بأكمله.

وتم اليوم الخميس بحضور رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، تدشين الخط الجديد للتبادل الكهربائي بين إيران وباكستان. وخلال زيارته إلى محافظة سيستان وبلوشستان ، افتتح رئيس الجمهورية السوق الحدودي الإيراني الباكستاني المشترك وافتتح 13 مشروعًا لصناعة الكهرباء في المحافظة.