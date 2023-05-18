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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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أمير عبداللهيان يبحث مع غوتيريش آخر المستجدات في اليمن وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا والتعاون مع الوكالة الدولية الذرية ومحادثات رفع الحظر
وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان يجري محادثات هاتفية مع أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تناولت بعض التطورات الإقليمية والدولية
مصادر يمنية: 71 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها 6 ضربات للطيران التجسسي و23 خرقًا بقصف مدفعي و28 خرقًا بالأعيرة النارية
سرايا القدس-كتيبة جنين: تمكنت إحدى مجموعاتنا من استهداف سيارتين للمستوطنين في محيط مستوطنة دوتان بصليات كثيفة من الرصاص
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة غزة دعمًا للقدس ورفضًا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة
مصادر فلسطينية: المستوطنون يطلقون هتافات مسيئة للمسلمين ومقدساتهم خلال مسيرة الأعلام الإسرائيلية في باب العامود بالقدس المحتلة
مصادر إعلامية: العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قناصة الاحتلال يعتلون سور باب العامود في القدس المحتلة تزامنا مع انطلاق مسيرة الاعلام الإسرائيلية
توافد آلاف الفلسطينيين إلى السياج على حدود قطاع غزة للتظاهر رفضا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة
القيادي في حماس إسماعيل رضوان: مسيرة الأعلام لن تمنح العدو حقا على أرضنا فالقدس عربية إسلامية وهي ملك للفلسطينيين والعرب والمسلمين
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
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