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توافد آلاف الفلسطينيين إلى السياج على حدود قطاع غزة للتظاهر رفضا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

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