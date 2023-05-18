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وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان يجري محادثات هاتفية مع أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تناولت بعض التطورات الإقليمية والدولية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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محادثات بين أمير عبداللهيان وغوتيريش حول التطورات الإقليمية

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