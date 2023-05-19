تطورات هامة بخصوص ملف اللاجئين السوريين في لبنان

العالم – استوديو بيروت

ويبحث البرنامج في الجديد في المشهد اليوم المتمثل في توافق غالبيه القوى السياسية والاحزاب اللبنانيةعلى ضرورة حل هذا ملف النازحين السوريين بعد عوده الاستقرار الامني الى معظم المناطق السورية وغياب التباين الذي ساد لسنوات بين مؤيد لهذه العودة وبين معارض لها، ويبقى الخلاف على آليه هذه العودة.

بينما يدعو الى ضرورة التعاون مع الدولة السورية من أجل حل هذا الملف ووضع خطة استراتيجية له، وبينما يدعو الى عودتهم الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

ويبحث البرنامج في الجديد في ان حكومة تصريف الاعمال اللبنانية وضعت خطه من أجل ترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية الى بلادهم، وكلفت لجنة وزارية لمتابعة عودتهم مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، فما آخر المستجدات حول هذا الملف، وهل ما يجري هو مجرد فقاعة اعلامية؟ ام هناك ارادة حقيقية لدى الحكومة اللبنانية للوصول الى حل نهائي لهذا الملف؟

والسؤال الابرز في هذا البرنامج هو الى اي مدى تستطيع الحكومة اللبنانية مواجهة الارادة الغربية التي تضع العراقيين والموانع لعودتهم؟

وفيما يتعلق بعودة ملف اللاجئين السوريين الى الواجهة والذي أصبح اهتماما اساسيا لدى كل الفرقاء السياسيين اللبنانيين سواء الاحزاب اللبنانيه ومن الحكومة اللبنانية وعن سبب ذلك اليوم في هذا الوقت، اكد وزير شؤون المهجرين د.عصام شرف الدين من بيروت ان ارضية ملف عودة النازحين السوريين لبلدهم كانت موجوده بسبب ان كل الشعب اللبناني بنتيجة التداعيات الاقتصادية وغيرها يريد تفعيل ملف النازحين ويطالب بعودتهم لبلادهم في سوريا، وهذا أمر مسلّم به والذي تغيّر ويتمثل في وجود معطيات جديدة عربية و اقليمية وحررت الضغط عن عن المسؤولين على الحكومة اللبنانية تحديدا في ان يتحول من حالة عدم وجود قرار سياسي الى موضوع محاولة يتم التاكد فيها في تاريخ 22 من الشهر الحالي بمجلس الوزراء اللبناني فيما اذا كان يوجد تفعيل لهذا الملف مع زيارة لوفد رسمي من لبنان قد يترأسه رئيس الوزراء اللبناني.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت"نستضيف :

-وزير شؤون المهجرين الدكتور عصام شرف الدين

التفاصيل في الفيديو المرفق ...