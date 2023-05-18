الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 8.8 ألف مدني خلال الأزمة الأوكرانية

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وقال إيبو: "منذ 24 فبراير 2022، أحصى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 8836 قتيلا و14985 جريحا. من المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير. معظم الوفيات والإصابات بين المدنيين ناجمة عن استخدام ذخيرة متفجرة واسعة النطاق، بما في ذلك المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وكذلك الضربات الجوية".

يذكر أن موسكو أكدت أكثر من مرة حرصها خلال عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا على منع وقوع ضحايا مدنيين، وأن الضربات الروسية تستهدف حصريا أهدافا عسكرية لقوات كييف بأسلحة عالية الدقة.