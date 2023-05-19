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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويفجر مشغل نجارة شرقي طولكرم

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويفجر مشغل نجارة شرقي طولكرم
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة، أربعة مواطنين فلسطينيين، وفجرت مشغلا للنجارة، شرق طولكرم.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" عن مصادر محلية، قولها أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد اللطيف حمدان، ومحمد نبيل فارس من منطقة عزبة الطياح شرق مدينة طولكرم، وزيد حمدان ومجاهد حمدان من بلدة بلعا شرق المحافظة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بتفجير مشغل للنجارة يعود للمعتقل عبد اللطيف حمدان ملاصق لمنزله، ويحتوي على أخشاب وأدوات خاصة للنجارة، مما أدى إلى اندلاع النيران داخله واحتراقه وتدميره بالكامل، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بإطفاء الحريق.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي لطولكرم، وفتشتها وخربت محتوياتها عرف منها اصحابها رائد المصري ومعتز محمد أبو ربيع الذي سلمته تبليغا بمراجعة ما يسمى مخابراتها.

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