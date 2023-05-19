في زيارة نادرة.. وزير التجارة الصيني بصدد التوجه إلى أمريكا

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وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيوي، إن وانغ سيلتقي خلال هذه الزيارة النادرة لمسؤول صيني إلى الولايات المتحدة في أجواء التوتر الحالي، وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في واشنطن.

وكانت التجارة في صلب العلاقات بين أمريكا في الصين لكنها أصبحت نقطة خلاف. فقد فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا على مبيعات الرقائق الدقيقة عالية التقنية للصين، وحذا حذوه حلفاء أمريكا الرئيسيون.

وقال ليو إن العلاقات التجارية بين أمريكا والصين تضررت بسبب "الإجراءات الحمائية الأحادية الجانب للولايات المتحدة".

وأكد أن "الصين كعادتها تؤيد الانفتاح والتعاون وستواصل توفير الفرص للشركات الدولية بما في ذلك الشركات الأمريكية، بفضل تنميتها".