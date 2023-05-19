حقبة جديدة من العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. قمة غير مسبوقة انطلقت في مدينة شيان أقصى الشرق الصيني حيث استضاف الرئيس شي جين بينغ رؤساء كل من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

قمة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس العلاقات الرسمية بين الصين وهذه الدول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والتي تشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى.

الرئيس شي قال خلال افتتاح القمة إن الصين تدعو بصدق هذه الدول إلى الانضمام لقطار تنميتها السريع لنبني معا مستقبلا أفضل مقدما وعودا مغرية.

وقال الرئيس الصيني "شي جين بينغ": "بكين مستعدة لمساعدة دول آسيا الوسطى على بناء قدرات دفاعية، وإنها تهدف إلى تعزيز اتفاقات الاستثمار مع دول آسيا الوسطى.يجب الحفاظ على سيادة وأمن واستقلالية دول آسيا الوسطى".

وتأتي القمة في وقت تتحرّك فيه بكين لملء الفراغ الذي نشأ إثر الحرب الروسية على أوكرانيا في بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة، بينما يطرح شي نفسه قائدا عالميا ساعيا لتوسيع نفوذ الصين خارج حدودها.

وقال الرئيس الصيني "شي جين بينغ": "أنا واثق بأن التزامنا المشترك سيجعل من القمة نجاحا كبيرا ويدشن حقبة جديدة في العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى".

وتؤكد بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى سبعين مليار دولار العام الماضي وسجّل نموا بنسبة اثنين وعشرين 22% خلال الفصل الأول من هذا العام بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.

كما باتت آسيا الوسطى أساسية بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق الصينية البالغة قيمتها تريليون دولار، والتي تعد أبرز مشروع جيوسياسي في عهد شي جين بينغ.

واستثمرت الصين، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مليارات الدولارات لاستغلال احتياطات الغاز الطبيعي في آسيا الوسطى، حيث تمر خطوط سكك حديد تربط الصين بأوروبا.