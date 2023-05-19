مسئول أمني ليبي سيزور موسكو قريبا

العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال لقائهما يوم أمس في العاصمة التونسية، حيث تناولا ترتيبات الزيارة المرتقبة التي سيجريها بوشناف إلى موسكو في الأيام المقبلة.

وقال مجلس الأمن القومي الليبي في بيان، إن بوشناف سيلتقي خلال زيارته إلى موسكو نظيره الروسي، وعددا من كبار المسؤولين الروس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في أواخر العام الماضي 2022 مرسوما رئاسيا عين بموجبه أغانين سفيرا مفوضا فوق العادة لدى ليبيا.

واشارت وكالة روسيا اليوم نقلا عن وسائل اعلام ليبية ان أغانين وصل إلى تونس مطلع مايو الجاري، حيث من المقرر أن يبدأ التحضير لاستئناف عمل البعثة الدبلوماسية الروسية، وإعادة فتح السفارة في العاصمة الليبية طرابلس.