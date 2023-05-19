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السيد فضل الله: فلسطين استطاعت بتضحياتها وصمود شعبها إفشال مخطط  العدو

السيد فضل الله: فلسطين استطاعت بتضحياتها وصمود شعبها إفشال مخطط  العدو
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد العلامة السيد علي فضل الله ان فلسطين استطاعت بتضحياتها وصمود شعبها أن تفشل المخطط الذي أراد منه العدو إعادة هيمنته وكسر إرادة شعبها، وأعطى للكيان درسا جديدا أن غزة كما الضفة عصية عليه

العالم_لبنان

وفي خطبتي صلاة الجمعة مسجد الإمامين الحسنين في جنوب بيروت قال أثبت أنه بمستوى الآمال المعقودة عليه، فهو يراكم الإنجازات تلو الإنجازات في الطريق الطويل للوصول إلى هدفه الكبير في استعادة أرضه التي لا بد من أن يصل إليها ما دامت لديه إرادة الصمود والتحدي والاستعداد للتضحية في هذا الطريق.

و اضاف نطل على القمة العربية التي تنعقد في المملكة العربية السعودية في مرحلة يشهد فيها هذا العالم تقاربا عربيا عربيا وعربيا إسلاميا، والذي ظهر في عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فإننا نأمل أن يشكل ذلك بداية مرحلة جديدة من مراحل التضامن على الصعيد العربي، وبما يعيد لهذا العالم وحدته وقوته في مواجهة التحديات والتي من الطبيعي أن تكبر وتزداد إن هو قرر البدء عمليا بتعزيز هذا التعاون من كل الذين يريدون لهذا العالم أن يبقى في حالة توتر وانقسام وانعدام وزن.

إننا نجدد القول أن ما يمتلكه العالم العربي من ثروات، وإمكانات وطاقات بشرية وقدرات وكفاءات وعلمية تؤهله لدور أكبر على المستوى العالمي فيما لو توحدت قواه وطاقاته، ويكف عن أن يضعف بعضه بعضا، وهو ما نأمل في هذه القمة أن تؤسس وتعمل له.
العالم_لبنان

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