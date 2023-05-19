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العلامة ياسين: نأمل ان يصدر عن القمة العربية ما يعزز وحدة لبنان

العلامة ياسين: نأمل ان يصدر عن القمة العربية ما يعزز وحدة لبنان
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

 أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان ، أن عودة سوريا الى الجامعة العربية ومشاركتها في القمة العربية اسقط كل حجج مدعي السيادة، وبات على المسؤولين في لبنان التواصل مع الدولة السورية لمعالجة عدة ملفات من ابرزها ملف النازحين السوريين.

العالم_لبنان

وتابع : إن على القضاء اللبناني ان لا يبقى متفرجا على ما يصدره القضاء الفرنسي بشأن امور لبنانية، وأن يأخذ زمام المبادرة ويطلق حملة لمحاسبة المسؤولين الضالعين من قريب او بعيد في الانهيار الذي نعيشه، والذي جعل الشعب اللبناني من اتعس شعوب العالم بعد ان كان درة الشرق.

أضاف : إننا نأمل ان يصدر عن القمة العربية ما يعزز وحدة لبنان وخياره المقاوم ويساعده بشكل اخوي على الخروج من ازمته، وان تكون مشاركته في القمة العربية ذات تأثير ايجابي على المناخ الداخلي، من اجل التوافق وانتخاب رئيس والتواصل مع سوريا لعودة النازحين والبدء باستخراج الثروات النفطية.

وتابع : إننا نبارك للشعب الفلسطيني انتصاره الاخير والذي يثبت ان المقاومة وحدها قادرة على فرض شروطها بعد ان حولت شهر ايار من شهر النكبة الى شهر الانتصار مؤكدين ان وحدة الفصائل الفلسطينية في غرفة العمليات المشتركة والتي تعتبر جزءا من محور المقاومة تؤكدا أنه كلما كانت الوحدة اوسع اصبح النصر اسرع".

وختم العلامة ياسين مهنئا سوريا قيادة وشعبا "بانتصار خيارها العروبي المقاوم وعودتها الى الجامعة العربية، التي بعودة سوريا استعادت قطبا عربيا مقاوما واستعادت دورها الوحدوي الجامع.

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