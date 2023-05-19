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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رئيس السلطة الفلسطينية : نؤكد مواصلة جهودنا الدبلوماسية والقانونية لاستعادة حقوق شعبنا
ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة: نهج السلام العادل والشامل سبيل لا بديل له لدول المنطقة
ملك الأردن: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية
رئيس الوزراء الجزائري: ندين الاعمال الاجرامية ضد الفلسطينيين ونعلن تضامننا مع الشعب الفلسطيني
الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط : فلسطين هما لا يحمله اهلها وحدهم
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان : نؤكد اننا لن نسمح ان تتحول منطقتنا لمنطقة صراعات
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان : يسرنا حضور الرئيس السوري بشار الاسد في القمة
بدء القمة العربية في نسختها الـ32 في مدينة جدة السعودية
رويترز: الرئيس الأوكراني يتوجه إلى جدة لحضور القمة العربية
أمير عبداللهيان يبحث مع غوتيريش آخر المستجدات في اليمن وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا والتعاون مع الوكالة الدولية الذرية ومحادثات رفع الحظر
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان : نؤكد اننا لن نسمح ان تتحول منطقتنا لمنطقة صراعات
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش
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