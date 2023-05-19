لحظة بلحظة.. مع القمة العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

العالم - السعودية

عباس: مستعدون للعمل مع القمة العربية من أجل إنجاح الجهود العربية والدولية في إيجاد حلولا لأزمات المنطقة

محمود عباس: سنواصل مسيرتنا النضالية لمواجهة القهر والعدوان الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني: ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها

الرئيس الفلسطيني: القرار الأممي بخصوص النكبة يمثل ضحضا للرواية المزيفة الإسرائيلية

الرئيس الفلسطيني: نشيد بمواقف الزعماء العرب تجاه القضية الفلسطينية

محمود عباس: نرحب بالرئيس السوري بشار الأسد أخا عزيزا بين إخوانه

محمود عباس: نثق أن تنجح القمة في مواجهة التحديات التي تواجهها أمتنا وتحويلها لفرص السلام وتحقق آمال شعوب المنطقة

كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ملك البحرين: نعرب عن تمنياتنا في أن تنجح جهودنا بتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

ملك البحرين: يجب حفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل

ملك البحرين: ندعم حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة

ملك البحرين: نرحب بعودة الحميد لسوريا لبيت العرب الكبير

ملك البحرين: نرحب بالمساعي العربية في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

ملك البحرين: نهج السلام العادل والشامل لا بديل عنه لمعالجة كافة للقضايا العالقة لضمان الأمن والاستقرار لدول المنطقة

كلمة ملك البحرين حمد بن عيسى

السيسي: عودة سوريا يجب أن تسهم من أجل حل الأزمة فيها

السيسي: حان الوقت لاتخاذ زمام المبادرة لضبط العلاقات مع دول الجوار

السيسي: إذا لم تتعاون في احتواء أزمة السودان ستهدد المنطقة

السيسي: نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريا بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيؤدي لتفجير الأوضاع

السيسي: تمسكنا بالخيار الاستراتيجي تحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

السيسي: أدعو لتنسيق عملنا المشترك للتعامل مع الأزمات العالمية

السيسي: يجب الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية

السيسي: الحفاظ على الدولة الوطنية فرض عين لحماية الشعوب

السيسي: مرت المنطقة بظروف استثنائية قاسية هددت أمن المنطقة

كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ملك الأردن: استقرار العراق استقرار للمنطقة وأمنه وندعم خطوات الحكومة العراقية بما بعيد لعراق دوره ومكانته ويعزز سيادته على أراضيه

ملك الأردن: حذرنا مرارا من استمرار أزمة سوريا دون حل

ملك الأردن: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية كخطوة مهمة نأمل في مساهمتها في إنهاء الازمة

ملك الأردن: لن يتحقق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين

ملك الأردن: لا تزال القضية الفلسطينية محور اهتمام ولن تتخلى عن مساعينا لتحقيق السلام الشامل

ملك الأردن: منظومة العمل المشترك بحاجة للتطوير وهنا يأتي دور الجامعة لتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية

كلمة ملك الأردن عبد الله الثاني

منظمة التعاون الإسلامي: نتطلع لتكثيف التنسيق بين المنظمة وجامعة الدول لحل القضايا وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتمكين المرأة والشباب ومكافحة التطرف والإرهاب وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والتعايش

منظمة التعاون الإسلامي: حريصون على دعم كل الجهود لإزالة اسباب التوتر وتحقيق الأمن في ليبيا وسوريا واليمن وندعو لتعزيز التضامن مع الأشقاء في الصومال لتجاوز الصعاب

منظمة التعاون الإسلامي: نرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

منظمة التعاون الإسلامي: لم ندخر جهدا لوقف الصراع في السودان منذ اليوم الأول

منظمة التعاون الإسلامي: ندعو لتكثيف التعاون لدعم الشعب الفلسطيني

منظمة التعاون الإسلامي: نواجه تحديات تستدعي التعاون والتضامن بين دولنا الأعضاء

كلمة منظمة التعاون الإسلامي

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: ندعو لتشكيل كتلة دولية تحقق السلام في السودان

الأمين العام للاتحاد الأفريقي: لا يمكن حل الأزمة في السودان بالطرق العسكرية

الأمين العام للاتحاد الأفريقي: مغامرة العنف في السودان تهدد المنطقة بالفوضى

الأمين العام للاتحاد الأفريقي: نرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في السودان

كلمة الاتحاد الأفريقي في القمة العربية

زيلينسكي: نرحب بالمزيد من الاستثمارات العربية في أوكرانيا

زيلينسكي: علاقتنا مع الدول العربية متجذرة في العديد من المجالات

زيلينسكي: نشكر السعودية والمجتمع الدولي على دعمهم لنا

زيلينسكي: لدينا تجربة ناجحة مع الوساطة السعودية بشأن إطلاق سراح أسرى

زيلينسكي: آمل أن يكون جميع الحاضرين في القمة يسعون للسلام والعدالة

كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القمة العربية

أبو الغيط: ممارسات إسرائيل أدت إلى رفع منسوب العنف في الأراضي الفلسطينية

أبو الغيط: نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران

أبو الغيط: هناك فرصة لمعالجة الأزمة في سوريا ونرحب بحضور الرئيس الأسد في القمة

أبو الغيط: الأزمات العربية تمر بحالة من التجميد وهي فرصة لحل هذه الأزمات

أبو الغيط: أدعو أن تكون قمة جدة بداية لوقف نزيف الدم في السودان

أبو الغيط: السودانيون يدفعون ثمن المواجهة المسلحة في السودان

أبو الغيط: لا بد من التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي

أبو الغيط: المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر

كلمة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

محمد بن سلمان: نأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان

محمد بن سلمان: يسرني الترحيب بضيف القمة الرئيس الأوكراني ونأمل أن تتكلل جهودنا بالنجاح

ولي العهد السعودي: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب

ولي العهد السعودي: نأمل أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار فيها وحل أزمتها

ولي العهد السعودي: يسرنا اليوم حضور الرئيس السوري بشار الأسد للقمة العربية

كلمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

رئيس الوزراء الجزائري يسلم نيابة عن الرئيس تبون رئاسة القمة العربية في دورتها الجديدة للمملكة العربية السعودية

رئيس وزراء الجزائر: نثمن الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية

رئيس الوزراء الجزائري: ندعو الأشقاء في السودان إلى تغليب لغة العقل والحوار

رئيس الوزراء الجزائري: ندعو لتحرك سريع لحل الأزمة السودانية دون تدخلات خارجية

رئيس وزراء الجزائر: نعرب عن ارتياحنا للتقارب العربي مع تركيا وإيران لخفض التوترات

رئيس الوزراء الجزائري: نجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني وندعو مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

رئيس وزراء الجزائر: على المجتمع الدولي وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي

رئيس الوزراء الجزائري: شعار "لم الشمل" تلخص بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية

رئيس وزراء الجزائر: حرصنا على إعادة توحيد الصف الفلسطيني

رئيس وزراء الجزائر: الأزمة الأوكرانية فرضت علينا تحديات كبيرة

رئيس وزراء الجزائر: العالم يمر بحالة استقطاب متزايدة وأزمات في أمن الطاقة والغذاء

SV

كلمة رئيس وزراء الجزائر الرئيس السابق للقمة العربية الـ 31

انطلاق أعمال القمة العربية الـ 32 في جدة