إصابة جندي صهيوني و3 مستوطنين خلال مواجهات على أبواب الأقصى

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "شهاب" الإخبارية أصيب عدد من الفلسطينيين عقب اندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة والمصلين في المسجد الأقصى المبارك من جهة أخرى.

وأفادت مصادر مقدسية إصابة عدد من الفلسطينين عقب اعتداء قوات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات مع المصلين على أبواب المسجد الأقصى، كما أصيب ثلاثة مستوطنين بالحجارة خلال المواجهات في محيط المسجد الأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين قُبيل صلاة الجمعة، منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

واقتحم المستوطنون مقبرة باب الرحمة، وحطموا مركبات فلسطينية قرب باب الأسباط وحطموا زجاج السيارات، وسط حالة من الانفلات التام بتأمين من قوات الاحتلال، التي شاركت المستوطنين في اعتداءاتهم على الفلسطينيين وسط إطلاق قنابل الغاز السام.