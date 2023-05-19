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ملك الأردن: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية 

ملك الأردن: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية 
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

قال ملك الأردن عبدالله الثاني إن منظومة العمل العربي المشترك، بحاجة دوما إلى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور جامعة الدول العربية في العمل على تعظيم التعاون وخاصة الاقتصادي بين دولنا، لمواجهة تحديات الأزمات الدولية.

العالم- الأردن

وأضاف في كلمته خلال انطلاق القمة العربية 32 في جدة بالسعودية، أنه لن يتحقق السلام إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه في الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس ما اسماه بـ"حل الدولتين".

وأشار إلى أنه لا يمكن للسلام والأمن أن يتحققا مع استمرار بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتدمير الفرص المتبقية لتحقيق "حل الدولتين"، الذي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، حسب قوله.

وقال "لقد حذرنا مرارا من استمرار الأزمة السورية دون حل، فقد دفع الشعب السوري الشقيق ثمنها غاليا، وانعكست آثارها علينا جميعا، ونرحب اليوم بعودة سوريا إلى الجامعة العربية كخطوة مهمة نأمل أن تسهم في جهود إنهاء الأزمة".

وتابع: نؤكد هنا على أهمية تعزيز المسار السياسي الذي انطلق من اجتماع عمان، وبنى على المبادرة الأردنية والجهود السعودية والعربية لإنهاء الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، لكي يعود اللاجئون إلى وطنهم.

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