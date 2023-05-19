الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

محرابيان: حكام أفغانستان نقلوا المياه مرارا من سد كاجاكي لولاية نيمروز

محرابيان: حكام أفغانستان نقلوا المياه مرارا من سد كاجاكي لولاية نيمروز
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الطاقة الايراني " علي أكبر محرابيان" ان حكام أفغانستان قاموا مرارا بنقل المياه من سد كاجاكي إلى ولاية نيمروز، مشيرا الى تأييدهم لوجود الماء في هذا السد.

العالم- ايران

وبحسب الموقع الاعلامي لوزارة الطاقة فان الوزير الايراني قال: بحسب معاهدة نهر هيرمند بين ايران وافغانستان عام 1972، فإن الأخيرة تعهدت بتسليم ايران حقها من مياه نهر هيرمند في موعده المحدد، وعليها ازالة كل العراقيل السياسية والتقنية وتسليم حق الشعب الايراني في حدود كلا البلدين.

وأشار وزير الطاقة إلى شروط تزويد محافظة سيستان وبلوشستان بالمياه في معاهدة هيرمند، وقال: كما أشار رئيس الجمهورية، فإنه وفقا للقوانين الدولية والنص الدقيق لمعاهدة هيرمند، قررت الحكومة استعادة حقوق الشعب الايراني ومتابعة هذه القضية بجدية حتى يحصل الشعب الايراني على حقوقه كاملة بناء على المعاهدة القائمة.

كما أكد الوزير " محرابيان " وجود المياه في سد كاجاكي عند منبع هيرمند الحدودي، مشيرا الى أن هذا الأمر موثوق به من خلال معلوماتنا وبياناتنا العالمية وحتى حكام افغانستان اكدوا ذلك ايضا.

وتطرق الى نص معاهدة نهر هيرمند وقال: انه وبناء على هذه المعاهدة بين ايران وافغانستان بخصوص حق ايران من هذا النهر، فإن افغانستان ملتزمة بتسليم هذا الحق للجمهورية الاسلامية الايرانية في موعده المحدد، وعلى طالبان ازالة العراقيل السياسية والتقنية التي تعترض الحق المذكور.

روابط ذات صلة

ايران تحذر أفغانستان من عدم التعاون في منح حصتها من مياه نهر هيرمند

الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محرابيان: حكام أفغانستان نقلوا المياه مرارا من سد كاجاكي لولاية نيمروز

محمود عباس: نؤكد مواصلة جهودنا الدبلوماسية لاستعادة حقوق شعبنا

مدعي عام ايران: سنتصدى لمزعزعي الأمن العام من الفضاء السيبراني

ملك الأردن: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية 

إصابة جندي صهيوني و3 مستوطنين خلال مواجهات على أبواب الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى