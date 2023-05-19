اعتصام حاشد أمام مقر سفارة الاحتلال بعمان تنديدا بمسيرة الأعلام

العالم – الأردن

جاء ذلك تنديدا بالانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس، ورفضا لـمسيرة الأعلام الصهيونية، ودعما للمقاومة في قطاع غزة، ورفضا للسياسات الصهيونية المتطرفة.

وانتقد المشاركون في الاعتصام، الذي دعا إليه “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” (تجمع نقابي)، استمرار “العلاقات الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب”، داعين “الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف الممارسات الصهيونية، كإلغاء اتفاقية وادي عربة (وقعت بين عمان وتل أبيب عام 1994) وإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء اتفاقيات الغاز واتفاق الماء مقابل الكهرباء”.

ورفع المشاركون في الاعتصام مئات الأعلام الفلسطينية والأردنية، ردا على “مسيرة الأعلام” الصهيونية يوم أمس أمام “باب العمود” بالقدس المحتلة.

وهتفوا بشعارات تؤكد على رفض التطبيع مع الاحتلال، مرددين “الرابية (مقر سفارة الاحتلال) بدها تطهير من السفارة والسفير”، “الحل السلمي ماله أساس، العين بالعين والرأس بالرأس”.

وقال الناشط النقابي، عبد الفتاح الكيلاني، إن هذه الفعالية تأتي ردا على تجاوزات الاحتلال، لا سيما من خلال مسيرة الأعلام التي نظمها المتطرفون الصهاينة في المسجد الأقصى يوم أمس الخميس في البلدة القديمة بالقدس المحتلة”.

وشدد على أنّ “المطلوب من كافة القوى الوطنية والحزبية والنقابية أن يكون لها موقف موحد ضد خطوات الاحتلال التهويدية في القدس المحتلة”.

وختم بالقول: “الاحتلال يستهدف الأردن تماما كما يستهدف الشعب الفلسطيني، وعليه فإن من المهم أن تتضافر كافة الجهود العربية والإسلامية لتقديم جميع أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية ونصرتها في مواجهة إجراءات التهويد الصهيونية”.