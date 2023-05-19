الخارجية الايرانية: افغانستان ملزمة بتأمين الحصة المائية لايران في نهر هيرمند

العالم- ايران

وشددت الخارجية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الجمعة ان أي ابداء رأي بشأن خفض منسوب نهر هيرمند يعتبر مرفوضا طالما لم يسمح للخبراء الايرانيين بزيارة (مجرى النهر) عن قرب.

وصدر بيان وزارة الخارجية الايرانية في اعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي الى محافظة سيستان وبلوشستان يوم امس الخميس والتصريحات المتناقضة والبيان الصادر عن السلطات الحاكمة في افغانستان بهذا الصدد، حيث شدد بيان الخارجية الايرانية ان البيان الصادر عن السلطات الحاكمة في افغانستان يوم امس الخميس بشأن الحصة المائية لايران في نهر هيرمند هو غير صحيح وفيه معلومات متناقضة وان الخارجية الايرانية ترفضه بشدة.

واضاف بيان الخارجية الايرانية ان المعاهدة المبرمة بين ايران وافغانستان في 12 مارس 1972 حول مياه نهر هيرمند ، قد حددت الحصة المائية لايران في نهر هيرمند ودون أي لبس وبشكل صريح جدا وان افغانستان ملزمة بتأمين هذه الحصة المائية ويجب ان تمتنع عن القيام بأية خطوة تحرم ايران من جزء من حصتها المائية او بأكملها.

وشدد البيان ان حكام افغانستان ورغم تأكيدهم مرارا على الالتزام بتعهداتهم حسب تلك المعاهدة طوال عام ونصف مضت لكنهم لم ينفذوا عمليا تعهداتهم ولم يتعاونوا بشأن منسوب المياه وتأمين حصة ايران .

واضاف البيان بأن التصريحات العديدة الصادرة بهذا الشأن وطرح موضوع الجفاف وتراجع المنسوب في هيرمند تستلزم قيام الخبراء بمراجعتها وفق هذه المعاهدة وان الخبراء الايرانيين لم يختبروا بعد مصداقية هذه القضايا المطروحة ولذلك فان صدور مثل هذه المواقف هو غير قانوني ومرفوض.

وتابع بيان الخارجية الايرانية ان ايران تعاملت بحسن النية والتزمت بمبدأ حسن الجوار طوال السنة ونصف السنة الماضية فيما يخص القضايا المختلفة بين البلدين ومنها معاهدة هيرمند والحصة المائية ، وتفاوضت مع المسؤولين الافغان ، لكن عدم تنفيذ هذه المعاهدة وعدم تامين الحصة المائية لايران والاكتفاء باصدار بيانات سياسية من دون خطوات عملية ، يعتبر مرفوضا بالكامل وان ايران تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة وتؤكد مسؤولية افغانستان الكاملة بهذا الشأن.