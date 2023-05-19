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إعلان جدة: التأكيد على ضرورة التهدئة بالسودان واعتماد لغة الحوار مع رفض تدخل اية طرف خارجي بالشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراع

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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