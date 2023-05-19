شروط والتزامات..اختتام أعمال القمة العربية باعتماد 'إعلان جدة'

العالم - السعودية

ومما جاء في نص الإعلان، الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وتشكيل الحكومة في أسرع وقت، كما تم التأكيد على "تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا".

وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها.

كما رفض دعم تشكيل الجماعات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.

ورحّب الإعلان باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، وشدد على تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها.

وتم التأكيد في الإعلان على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات شعبه، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

كما دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، لإحلال الأمن والاستقرار.

وكذلك تم التأكيد على "اعتبار اجتماعات الفرقاء السودانيين بجدة، خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة"، و"رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، لتفادي تأجيج الصراع"، و"التأكيد على ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار".

وأعلن محمد بن سلمان اعتماد قرارات القمة العربية واستضافة البحرين القمة المقبلة.

نقاط شروط والتزامات بصورة إجمالية ...

⭕️-التأكيد على ايقاف التدخلات الخارجية بالشؤون الداخلية للدول العربية

⭕️-نؤكد تكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة دولة سوريا من اجل تجاوز محنتها

⭕️ -التأكيد على احترام قيم وثقافات الاخرين واحترام سيادة الدول وسلامة اراضيها

⭕️-الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة

⭕️- التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف الوصول الى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

⭕️ -اجتماعات طرفي النزاع في السودان بمدينة جدة السعودية خطوة يمكن الاعتماد عليها من اجل انهاء الازمة في البلاد

⭕️-التشديد على تعزيز الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين

⭕️ - التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عربيا وعلى المبادرة العربية كسبيل من اجل التوصل لحل بهذا الملف

⭕️- التأكيد على ضرورة التهدئة بالسودان واعتماد لغة الحوار مع رفض تدخل اية طرف خارجي بالشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراع

⭕️- دعم الجهود الأممية والإقليمية الساعية الى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية