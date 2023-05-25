انطلاق مؤتمر صمود محور المقاومة ودوره في كسر الحصار

العالم - خاص بالعالم

بالتزامن مع احياء عيد المقاومة والتحرير جاء مؤتمر صمود محور المقاومة ودوره في كسر الحصار وانهاء العقوبات واسقاط التطبيع، الذي دعى اليه التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة في لبنان بحضور 70دولة ممثلة بمنسقيها.

بالاضافة الى حشد كبير من الشخصيات السياسية والعلمائية والحزبية اللبنانية والفلسطينية وعدد كبير من المفكرين وممثلي الوسائل الاعلامية.

اكدت خلاله الكلمات على ثوابت المحور في مواجهة كل انواع الاحتلال والاستكبار مثنية على دور المقاومة وانجازاتها في لبنان وفلسطين.

المشاركون اكدو على وحدة محور المقاومة ودعت الى جعل عيد التحرير منطلقا لكل مواجهة مع المتربصين شرا بالامة.

المؤتمر الذي يستمر ليومين ياتي بالتزمن مع الاحتفالات الوطنية بعيد المقاومة والتحرير الذي اسقط مقولة الجيش الذي لايقهر وحول كيان الاحتلال الى اوهن بيت العنكبوت، بعد دحره عن الاراضي اللبنانية المحتلة عام 2000 بفعل المقاومة وترسيخ الثلاثية الذهبية.

هذا وسيعلن المؤتمر بيانه الختامي يوم الاحد المقبل من العاصمة السورية دمشق.

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