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فيديو غرافيك..

بعد 12 عاما من المقاطعة العربية لسوريا .. الرئيس الاسد الى قمة الجامعة العربية في جدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

اتت مشاركة  الرئيس السوري "بشار الأسد" في قمة الجامعة العربية الـ32 في جدة بدعوة من الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز" بعد 12 عاما من المقاطعة العربية لسوريا.

العالم - فيديو غرافيك

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