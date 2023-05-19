السودان.. البرهان يصدر قرارات جديدة بحق قوات الدعم السريع

العالم - خاص بالعالم

البرهان أصدر ايضا مرسوما بتعيين مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة السوداني، كما عين الفريق أول شمس الدين كباشي نائبا للقائد العام للقوات المسلحة السودانية،و الفريق أول ياسر العطا مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة السودانية.



ميدانيا أسفرت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بمدينة نيالا غرب البلاد عن مقتل واصابة العشرات، من بينهم أطفال ونساء بأحياء متفرقة بجنوب دارفور، بحسب إعلان مصادر محلية.كما أدى استمرار القتال بين الطرفين إلى نزوح عدد كبير من سكان الأحياء الواقعة تحت القصف.وجاء تبادل إطلاق النار بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، ما لبث ان انهار سريعا.وتنتشر قوات 'الدعم السريع' في المناطق السكنية في جزء كبير من الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين وهو ما يدفع الجيش إلى شن ضربات جوية على نحو شبه متواصل.



الصراع في السودان كان ملفا حاضرا على طاولة قمة الجامعة العربية في جدة حيث دعا رئيس الوفد السوداني قوات الدعم السريع الى القاء السلاح وعبر عن القلق من غض المجتمع الدولي الطرف عن انتهاكات قوات الدعم السريع.



انسانيا ندد مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، بالانتهاكات العديدة والخطيرة للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة في السودان الأسبوع الماضي، بشأن تجنيب المدنيين والبنى التحتية المعارك والسماح بدخول المساعدات.



هذا وأسفر النزاع في السودان عن مقتل نحو ألف شخص معظمهم في الخرطوم وحولها، وكذلك في إقليم دارفور الغربي المضطرب منذ فترة طويلة، بينما شردت المعارك أكثر من مليون آخرين داخل وخارج السودان.