هجوم انتحاري على موكب سياسي بارز في باكستان

العالم - باكستان

وقال حافظ طارق المتحدث باسم الحزب إن سراج الحق، رئيس أحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، كان متجها إلى تجمع سياسي في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد عندما استُهدف.

وقال حافظ طارق الضابط بالشرطة المحلية، لوسائل الإعلام إن سراج الحق لم يصب بأذى ولكن أصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح في التفجير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، ولكن كل من المسلحين الإرهابيين من القاعدة وداعش وغيرهم من المتمردين في البلاد يستهدفون القادة السياسيين في المنطقة.

وكانت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو أشهر مسؤول سياسي يقتل. واغتيلت في هجوم بالرصاص في 2007.