بعد إعفاء حميدتي من منصبه.. البرهان يعين نائبا لقائد الجيش ومساعديْن له

العالم - السودان

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" مرسوم القائد العام للقوات المسلحة الخاص بالتعينات دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

وتابع البيان: "تم تعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائبًا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم كريمة مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة".

جاء قرار التعيينات الجديدة، بعدما أصدر البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في وقت سابق اليوم، مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء نائبه بالمجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي" من منصبه، وتكليف مالك عقار بدلا عنه.

ويشهد السودان صراعا بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو، وتدور أغلب المعارك في العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة.

كما يتواجد ممثلون عن الطرفين المتحاربين في جدة بالسعودية من أجل التوصل لهدنة.