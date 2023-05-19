الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد إعفاء حميدتي من منصبه.. البرهان يعين نائبا لقائد الجيش ومساعديْن له

بعد إعفاء حميدتي من منصبه.. البرهان يعين نائبا لقائد الجيش ومساعديْن له
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين شمس الدين كباشي نائبا، وياسر العطا وإبراهيم جابر، مساعدين له.

العالم - السودان

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" مرسوم القائد العام للقوات المسلحة الخاص بالتعينات دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

وتابع البيان: "تم تعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائبًا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم كريمة مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة".

جاء قرار التعيينات الجديدة، بعدما أصدر البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في وقت سابق اليوم، مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء نائبه بالمجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي" من منصبه، وتكليف مالك عقار بدلا عنه.

ويشهد السودان صراعا بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو، وتدور أغلب المعارك في العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة.

كما يتواجد ممثلون عن الطرفين المتحاربين في جدة بالسعودية من أجل التوصل لهدنة.

روابط ذات صلة

البرهان يفصل حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس السوري يصل إلى دمشق بعد مشاركته في قمة جدة السعودية

وزير الداخلية يدعو لحل قضية المياه بين ايران وافغانستان عبر التفاهم

تعليقا على 'إعلان جدة'.. بن فرحان يعرب عن أمله في إنهاء أزمة سوريا بعدعودتها للجامعة العربية

بعد إعفاء حميدتي من منصبه.. البرهان يعين نائبا لقائد الجيش ومساعديْن له

شاهد.. مهرجان تأبيني لشهداء معركة ثأر الاحرار في غزة وهذا ما اكد عليه النخالة..

الرئيس السوري أجرى محادثة جانبية مع أمير قطر