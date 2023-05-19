شاهد.. مهرجان تأبيني لشهداء معركة ثأر الاحرار في غزة وهذا ما اكد عليه النخالة..

العالم- مراسلون

وأعرب النخالة عن شكره لمن وقف الى جانب الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم ايران وحزب الله. كلام النخالة جاء خلال المهرجان التأبيني لشهداء معركة ثأر الاحرار.

رفعوا صور الشهداء وهتفوا لفلسطين ولوحوا بالاعلام عاليا، انهم جماهير غزة الذين التفوا حول حركة الجهاد الاسلامي في مهرجانها الكبير الذي نظمته بساحة الكتيبة في غزة وفاء لشهداء معركة ثأر الأحرار.

مهرجان ثأر الأحرار شارك فيه ممثلون سياسيون وعسكريون عن كافة الفصائل الفلسطينية واكدوا على وحدة ساحات المقاومة.

وقال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "نحن شعب واحد ومقاومة واحدة تعمل من غرفة ومبدأ وضمير وسواعد واحدة، وثأر الأحرار لن ينتهي كما ان سيف القدس لن يغمد".

نخبة من عناصر سرايا القدس شاركت في المهرجان حيث حظيت باهتمام شعبي كبير من الجماهير الحاشدة التي اكدت على احتضانها للمقاومة.

وقال فائز الحسني شقيل الشهيد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي زياد الحسني لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "هذا استفتاء شعبي، الشعب الفلسطيني كله يرى في هذا اليوم تحولا كبيرا لان هذا فعلا عرس فلسطيني موحد، الشعب الفلسطيني كله خلف المقاومة".

مبنى روحوفوت الذي خلده صاروخ مقاوم كان حاضرا في المهرجان ليذكر الاحتلال ان المعركة بعد رحيل الشهداء قد بدأت ولم تنتهي.

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