نائب وزير الخارجية يتحدث عن آفاق السياسة الخارجية في ظل النظام العالمي الجديد

العالم - ايران

وجاء في مقال كتبه باقري انه بينما كان الغرب يعيش حلم "نهاية التاريخ" ، واجه العالم تدريجياً "بداية التاريخ". لا شك أن النظام الدولي لم يعد أحادي القطب. ولكن ليس من الواضح لغاية الان أبعاد وإحداثيات العالم متعدد الأقطاب.

واضاف: يتجه العالم نحو إنشاء مؤسسات وقواعد جديدة ، وهذه المرة ، على عكس الماضي ، يخرج العالم الجديد ليس من حرب بأدوات عسكرية صلبة ، ولكن بشكل أساسي من أدوات ناعمة ومواجهات مدنية ، وهذا بالضبط كعب أخيل الذي عرّض نظام الهيمنة للخطر.

واوضح بان المواجهة العسكرية بلورت تحالفًا حول نظام الهيمنة وقد تم استخدامها كأداة لبناء الإجماع ، لكن المواجهة بأدوات ناعمة مثل العقوبات تسببت في الانقسام والتشتت حول نظام الهيمنة واضاف: نتيجة للتطورات على الساحة الدولية والتحولات في مراكز القوى ، تحاول جميع الحكومات لعب دور أكبر في تشكيل التطورات واكتساب مكانة جديرة في الساحة الدولية الجديدة.

ولفت الى ان الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) بدات العمل بينما كانت هذه التطورات تشهد وتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي ، والتي هي مستمرة بلا انقطاع واضاف: تم الانتهاء من عملية الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون خلال الحكومة الثالثة عشرة. في نفس الوقت الذي تم فيه تنفيذ هذه المبادرة ، تم أيضًا إدراج التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس في أجندة السياسة الخارجية ، من أجل توفير التنوع في الوصول إلى المرافق والأدوات الدولية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والنقدية والمالية. وبالتالي ، من خلال كونها عضوًا في أكبر الآليات السياسية والأمنية والاقتصادية ضد الأحادية ، فإن إيران مصممة على لعب دور فعال ومهم في عملية تشكيل الهياكل والآليات متعددة الأطراف.

واشار الى ان الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 40٪ من سكان العالم لها 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، على الرغم من أن حجم التجارة في هذه المنظمة يصل إلى أكثر من 650 مليار دولار سنويًا واضاف: أحد الأسباب الرئيسية لانضمام الدول إلى هذه المنظمة المهمة هو مواجهة السياسات والإجراءات الأحادية للغرب ، وخاصة أميركا. وقد تركت هذه الإجراءات ، وخاصة العقوبات الأحادية الجانب ، آثارًا عالمية عميقة ، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، فقد عرّضت أيضًا نظام التجارة العالمي للخطر. ومع تصعيد العقوبات والإجراءات غير المسبوقة مثل تجميد أصول البنوك المركزية من دول مختلفة ، وصل انعدام الثقة في الهيكل المالي الغربي إلى أعلى مستوى ممكن ، ودفع دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية ومضادة.

وتابع: على عكس ما يتوقعه الغرب ، بدأ مشروع العولمة "التدمير الذاتي". في مثل هذه البيئة ، يعد العمل المشترك المنسق وتوفير الاستجابات الجماعية للتحديات والتهديدات الجديدة على المستوى الإقليمي عملًا منطقيًا تمامًا. من وجهة نظر استراتيجية ، اجتمع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون حول فكرة "التنمية التقدمية والمستقلة" وفي ضوء الحقائق الجديدة على الساحة الدولية ، ولم تفوت جمهورية إيران الإسلامية هذا الامر ودخلت هذا المجال بإرادة قوية وجادة.

واضاف: في النظام العالمي الجديد ، يمكن رؤية انتقال السلطة من الغرب إلى الشرق بشكل تدريجي وفي عملية ملحوظة. لقد فقدت أميركا وأوروبا القدرة على إدارة التطورات الدولية كما كانت في السابق. على الرغم من أن الغرب لا يزال لديه العديد من الأدوات للتأثير على الاتجاهات والتطورات الدولية ، إلا أن دولًا أخرى مثل الصين وروسيا وأعضاء بريكس والقوى الإقليمية ، وخاصة في آسيا ، تمكنت من الاستفادة من الفرص ولعب دور أكثر نشاطًا على المسرح الدولي.

واوضح انه تم النظر بجدية في التعاون طويل الأمد مع الصين منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة ، وأخيراً ، بدأ التنفيذ الفعال والجاد للوثائق الاستراتيجية بينهما. كانت إحدى النتائج الأولى لهذه المبادرة زيادة كبيرة في العلاقات الاقتصادية الثنائية ، والتي يمكن رؤية آثارها بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري للبلاد. بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي ، توسعت التفاعلات السياسية مع الصين وتعمقت في مختلف المجالات وخلقت صورة ذات مغزى على الساحة الدولية. كما بدأ التعاون المناسب في المجالات الدفاعية ، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك إجراء مناورة عسكرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين ، وفي هذا الصدد ، يتم التركيز بشكل خاص على تعميق العلاقات لحماية السلام الإقليمي والدولي.

واعتبر ان روسيا ستلعب دورًا مهمًا في التطورات الدولية المستقبلية ، وعلاقات جمهورية إيران الإسلامية مع هذا البلد مؤسسية واستراتيجية واضاف: الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو أزمة لها آثار عالمية نأمل أن تنتهي في أقرب وقت ممكن مع انتهاء التدخلات الغربية. بغض النظر عن وقوع هذه الحرب ، تعتبر روسيا من الدول التي لديها القدرة على خلق دور جديد في التطورات الدولية المستقبلية والنظام العالمي متعدد الأقطاب ، وفي الحكومة الثالثة عشرة ، تم إيلاء اهتمام خاص لتعميق التفاعلات مع هذا البلد. .

وصرح انه مع الإعلان عن جاهزية وجدية كلا الجانبين من إيران وروسيا ، أتيحت فرصة غير مسبوقة لفتح طريق الترانزيت بين الشمال والجنوب وأصبح جدول أعمال مهم لجهاز السياسة الخارجية. زاد حجم التجارة والاستثمار الثنائي بشكل كبير ، وأتيحت فرصة التعاون الدولي بين البلدين أكثر مما كانت عليه في الماضي. كما تطور التعاون الدفاعي بشكل كبير وهو فعال للغاية في تحسين القدرات الدفاعية والردعية للجمهورية الإسلامية. في مجال استفادة الجمهورية الإسلامية من الطاقة النووية السلمية ، وخاصة في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية ، لعبت روسيا دورًا مهمًا ويتواصل التعاون في هذا المجال.

وتابع باقري: في نفس الوقت الذي حدثت فيه هذه التطورات ، حدثت تطورات عميقة على المستوى الإقليمي وأتيحت الفرصة للتفاعل والتعاون بين بلدان المنطقة منذ الماضي. تسعى الحكومة الثالثة عشرة ، من خلال تبني استراتيجية الجوار بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية للبلاد في المنطقة ، إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار ، وإحلال السلام والاستقرار ، ومواجهة التطرف والتدخل الأجنبي ، وقبل كل شيء مقاومة التجاوزات والغطرسة.

وقال: في هذا المسار ، دفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكثير من الاثمان والتضحية بالأرواح العزيزة على التزامها بهذه المبادئ ، وكان استشهاد القائد سليماني أهمها. استشهاد هذا القائد العظيم الذي خاطر بحياته مرات عديدة في طريق مواجهة تطرف داعش، على يد نظام الهيمنة، جريمة لا تغتفر ارتكتبها الغرب واميركا.

واضاف: في إطار نهج الجوار ، انتهت المفاوضات الطويلة والجادة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية بعد عدة سنوات ، وبمشاركة الصين في إتمام التوفقات الثنائية واستئناف العلاقات السياسية بين البلدين. قدم هذا العمل الاستراتيجي الأساس لتطورات أخرى في المنطقة ولتحسين الوضع السياسي والإقليمي لكليهما.

واردف: بطبيعة الحال ، فإن الاتفاق بين البلدين المهمين في المنطقة سوف يترك آثارًا عالمية وبناءة لا تخفى، وينبغي إعطاء المزيد من الوقت لتقييم الإنجازات. والشيء المؤكد هو الفوائد الإيجابية والبناءة لهذه العلاقات ، والتي سيتم توفيرها للشعبين أولاً ، وستساهم بالتأكيد في ازدهار المنطقة وسلامها واستقرارها.

وقال: خلال هذه الفترة ، لم تكن الحكومة الثالثة عشرة غافلة عن التهديدات التي تسبب بها الكيان الصهيوني واستغلت كل فرصة لمواجهة ومنع السياسات والإجراءات الإرهابية المسببة للتوتر والمعادية للإنسانية لهذا الكيان. في النظام العالمي الجديد ، سيكون لهذا الكيان بالتأكيد فرصة أقل ومحدودة لإساءة استخدام وتعطيل النظام والأمن في المنطقة. ويعتبر قبول الأمم المتحدة لمراسم "يوم النكبة" ، التي جرت لأول مرة في تاريخ هذه المنظمة ، أحدث بادرة على هذه التطورات ضد جرائم هذا الكيان.

واوضح انه في نفس الوقت الذي تشهد فيه هذه التطورات ، فإن "نظرية المقاومة" كاستراتيجية فعالة لتحقيق السلام والهدوء في المنطقة ، والتي تتطلب التصدي لمؤامرات الكيان الصهيوني وأعماله العدائية ، ستؤكد وتتابع بجدية من قبل الجمهورية الإسلامية.

وصرح بانه في نظرية "لا شرقية ولا غربية" ، ومع تطور العلاقات مع العالم الشرقي وآسيا ، لم تتجاهل جمهورية إيران الإسلامية علاقاتها مع العالم الغربي ، ولا سيما أوروبا. اتبعت الحكومة الثالثة عشرة وستحافظ على العلاقات القائمة على المبادئ والقيم والقواعد الدولية مع الدول الأوروبية. توقعاتنا في العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية هي الاحترام والمعاملة بالمثل.

وقال: لسوء الحظ ، في الفترة الأخيرة ، اوقفت بعض الدول الأوروبية ، لأسباب مختلفة ، بما في ذلك مزاعم حقوق الإنسان وادعاء تدخل إيران في الصراع الأوكراني، العلاقات الثنائية التي كانت في طور التقدم ، الأمر الذي لن ينفعهم بالتأكيد. هذه الدول تحظى بالقدرة على لعب دور بناء في النظام العالمي الجديد ، وتريد الحكومة الثالثة عشرة تطوير العلاقات المتبادلة معها ، وهي مستعدة للحوار المتبادل والتفاعل البناء لحل الخلافات. ومن ناحية أخرى ، لا ينبغي للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تظل صامتة في وجه التهديدات التي تتعرض لها مصالحها الوطنية من الدول الأخرى ، ولا ينبغي لها أن تتردد في حماية مصالحها الوطنية وأمنها.

وصرح انه بالتوازي مع الاتجاه المتدهور لقوة أميركا في النظام الدولي ، تشير استراتيجية هذا البلد تجاه جمهورية إيران الإسلامية أيضًا إلى الغموض والارتباك. أميركا تبنت سياسة "الردع والدبلوماسية" تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ففي الوقت الذي تتحدث عن تهديدات إيران ، تتحدث ايضا عن تهديدات داعش - التي دمرتها جهود جمهورية إيران الإسلامية - وفي الوقت الذي تؤكد على الدبلوماسية تعتبر نفسها ملزمة عمليا بممارسة أقصى قدر من الضغوط والعقوبات. لذلك ، وحتى الآن ، لا يمكن وصف الطبيعة المتناقضة لسلوك أميركا تجاه الشعب الايراني بأي شيء سوى العداء والمواجهة.

واضاف: في مواجهة السياسة الأميركية العدائية ضد الشعب الايراني ، فإن نهج الجمهورية الإسلامية هو تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد من خلال اجهاض العقوبات والمواجهة القصوى لتداعياتها. يعد الحفاظ على البرنامج النووي السلمي وتطويره أحدى الأولويات الرئيسية للبلاد. في الوقت نفسه ، تدعم جمهورية إيران الإسلامية الآلية الدبلوماسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية وتعتبر عودة اميركا من المسار الخاطئ للماضي والوفاء على الأقل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة كاختبار للتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشعب الايراني. من الواضح والمؤكد جدًا أنه في الاتجاه العالمي المستقبلي والنظام الجديد القادم ، لن يتم الترحيب بالسلوك الأحادي والمهيمن للولايات المتحدة ، وإذا لم يتم تصحيحه ، فإن التنبؤ بمزيد من الافول لهذا البلد ليس بعيدًا عن الواقع.

واكد انه من أجل تأمين المصالح الوطنية وتحقيق الأهداف المرجوة في السياسة الخارجية ، تستخدم الجمهورية الإسلامية جميع الطاقات ، بما في ذلك إيلاء اهتمام خاص للايرانيين في الخارج. يشكل هذا القسم من الإيرانيين نسبة كبيرة من مجتمع النخبة ، وان الجمهورية الاسلامية اذ تفتخر وتهتم بالإيرانيين في الخارج ، تعتبر نفسها ملزمة بخدمتهم دون تأخير وترحب بأي مشاركة وتعاون بناء من قبلهم في تطور وتقدم البلاد.

واشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذلت كل الجهود لتأمين المصالح الوطنية والازدهار والأمن ، وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية للمضي في نهج باعث على الامل في السياسة الخارجية في فوضى النظام الدولي، بناءً على التعاليم السامية للإمام الراحل (رض) والافكار العميقة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي (دام ظله العالي). في هذا الاتجاه ، يرحب الجهاز الدبلوماسي بالمواكبة والمشاركة والرأي النقدي من قبل نخبة المجتمع حتى نتمكن من تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة في إطار واسع ومتفق عليه.

وختم مقاله بالقول: ننتهز هذه الفرصة لنؤكد أن جهاز السياسة الخارجية عازم على الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصالح والأمن الوطنيين ومنع الخلافات السياسية الداخلية من الدخول في السياسة الخارجية وقضايا العلاقات والدبلوماسية.