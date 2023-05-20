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اجتماع مفاجئ بين أردوغان والمرشح الرئاسي أوغان في إسطنبول

اجتماع مفاجئ بين أردوغان والمرشح الرئاسي أوغان في إسطنبول
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

عقد اجتماع مفاجئ بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمرشح الرئاسي سنان أوغان، في مكتب الأخير بإسطنبول.

العالم - تركيا

ولم يتم الإدلاء بأي تصريحات عقب الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة.

وقد يحمل أوغان الأكاديمي السابق الذي كان مدعوما من حزب مناهض للمهاجرين، مفتاح الفوز في جولة الإعادة الآن بعد أن خرج من السباق.

وفي معرض حديثه إلى وسائل إعلام تركية في وقت سابق من هذا الأسبوع، سرد أوغان الشروط لكسب دعمه، بما فيها اتخاذ موقف متشدد ضد “حزب العمال الكردستاني”، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لإعادة ملايين اللاجئين وبينهم زهاء 3.7 ملايين سوري.

وفي غضون ذلك، قال أردوغان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أذيعت يوم الجمعة، إنه لن يذعن لمطالب أوغان، مضيفا “أنا لست شخصا يحب التفاوض بهذه الطريقة.. سيكون الناس هم صانعو الملوك”.

إلى ذلك، أكد المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، يوم الجمعة، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي لم يحصل فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ولا غريمه الرئيسي، زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على الأغلبية المطلوبة لتحقيق فوز صريح.

وأعلن المجلس أن أردوغان حصل على 49.24 بالمائة من الأصوات، فيما حصل قليجدار أوغلو على 45.07 بالمائة

وحصل مرشح ثالث هو السياسي القومي سنان أوغان على 5.28 بالمائة، ما استدعى إجراء جولة إعادة في 28 أيار بين أكبر متنافسين.

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اجتماع مفاجئ بين أردوغان والمرشح الرئاسي أوغان في إسطنبول

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