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وتفاقمت الاحتياجات الإنسانية منذ اندلاع النزاع المسلح بالسودان في 15 أبريل/نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، حسب الأمم المتحدة التي راجعت خطتها من أجل الاستجابة للأزمة.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام للصحافيين أمس الأربعاء إن 25 مليون شخص -أي أكثر من نصف سكان السودان- يحتاجون لمساعدات إنسانية وللحماية، موضحا أن هذا الرقم هو الأكبر الذي تسجله الوكالة الأممية في هذا البلد على الإطلاق.

وأفادت الأمم المتحدة بأنها تتوقع أن تحتاج إلى 2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات داخل الأراضي السودانية في مقابل 1.75 مليار دولار، وفق تقديرات نهاية العام الماضي.

وخلّفت المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان ما يقرب من ألف قتيل ونحو 840 ألف نازح و220 ألف لاجئ.

وستسمح هذه الأموال لهيئات الإغاثة بالوصول إلى 18 مليون شخص يعدّون الأكثر عرضة للخطر داخل البلاد، حسب راجاسينغهام.

وأُصيب أكثر من 5 آلاف شخص بجروح بينما لا يزال الملايين عالقين في منازلهم وعاجزين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية، وفق راجاسينغهام.