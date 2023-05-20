السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أكثر من نصف سكان السودان يحتاجون لمساعدات إنسانية

أكثر من نصف سكان السودان يحتاجون لمساعدات إنسانية
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

قدّرت الأمم المتحدة عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان بنحو 25 مليون شخص، في حين تحتاج إلى نحو 3.03 مليارات دولار مساعدات طارئة ضرورية للبلاد وللفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة، الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم مليونا هذا العام.

العالم_منوعات

وتفاقمت الاحتياجات الإنسانية منذ اندلاع النزاع المسلح بالسودان في 15 أبريل/نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، حسب الأمم المتحدة التي راجعت خطتها من أجل الاستجابة للأزمة.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام للصحافيين أمس الأربعاء إن 25 مليون شخص -أي أكثر من نصف سكان السودان- يحتاجون لمساعدات إنسانية وللحماية، موضحا أن هذا الرقم هو الأكبر الذي تسجله الوكالة الأممية في هذا البلد على الإطلاق.

وأفادت الأمم المتحدة بأنها تتوقع أن تحتاج إلى 2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات داخل الأراضي السودانية في مقابل 1.75 مليار دولار، وفق تقديرات نهاية العام الماضي.

وخلّفت المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان ما يقرب من ألف قتيل ونحو 840 ألف نازح و220 ألف لاجئ.

وستسمح هذه الأموال لهيئات الإغاثة بالوصول إلى 18 مليون شخص يعدّون الأكثر عرضة للخطر داخل البلاد، حسب راجاسينغهام.

وأُصيب أكثر من 5 آلاف شخص بجروح بينما لا يزال الملايين عالقين في منازلهم وعاجزين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية، وفق راجاسينغهام.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تحذير من مخاطر الفواكه والخضار في غير موسمها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خاص بالعالم.. شاهد.. المدمرة الايرانية 86 تكمل إبحارها حول الأرض

مشاركة الرئيس السوري بالقمة العربية وترحيب عربي- دولي بالخطوة

أهمية عودة سوريا لشغل موقعها الريادي في الجامعة العربية + فيديو

أكثر من نصف سكان السودان يحتاجون لمساعدات إنسانية

ما سر البحيرة البنفسجية في العراق؟

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: الدم الفلسطيني خطٌ أحمر