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قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران 
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم السبت، وزير وكبار مدرا وزارة الخارجية وسفراء ورؤساء بعثات جمهورية إيران الإسلامية في الخارج .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .

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قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران 

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