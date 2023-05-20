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انتهاء مهمة المجموعة 86 .. دنا ومكران ترسيان في بندر عباس

انتهاء مهمة المجموعة 86 .. دنا ومكران ترسيان في بندر عباس
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

رحب قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال شهرام ايراني، بالمجموعة 86 البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية التي قامت بجولة حول العالم.

العالم - ايران

ودخلت المجموعة البحرية 86 المياه الاقليمية الايرانية قبالة ميناء جاسك، منذ يوم 17 ايار مايو الجاري، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 اشهر وبمسافة 65 الف كلم.

والمجموعة الـ 86 تضم المدمرة "دنا" ايرانية الصنع بامتياز، وحاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع.

وتخطط البحرية الإيرانية لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.

ويبدو أن هذه القضية كانت أحد الأهداف الرئيسية لمهمة الأسطول 360 للبحرية في رحلتها طويلة المدى حول العالم.

وعبرت المجموعة البحرية 86، التي تضم سفينة دنا الحربية وسفينة مكران اللوجستية، خلال المهمة الأخيرة حول العالم عبر مضيق ماجلان في جنوب القارة الأمريكية، وهو أقرب منطقة إلى القطب الجنوبي، حيث كان اختبار الهيكل الفولاذي للسفينة الإيرانية دنا (كأحد المرشحين الرئيسيين للمشاركة في برنامج التوجه إلى القطب الجنوبي) في المياه الباردة أحد أهداف هذه المشاركة.

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