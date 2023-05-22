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قلم سحري كاد يتسبب بالرسوب.. الإجابات ظهرت في الثلاجة

قلم سحري كاد يتسبب بالرسوب.. الإجابات ظهرت في الثلاجة
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعترضت طالبة سورية من كلية طب الأسنان بجامعة "الشام"، على نتيجتها في إحدى المواد، حيث أخذت درجة الصفر.

العالم_منوعات

وأكدت الطالبة لصحيفة "تشرين" المحلية، أنها أجابت عن كل الأسئلة بشكل صحيح، ولا توجد بحقها أي عقوبة أو إنذار امتحاني يستدعي هذه النتيجة.

اعتراض الطالبة دفع رئيس الجامعة الدكتور شريف الأشقر، تحرّي ورقتها الامتحانية، ليتبين أنها بيضاء ناصعة سوى من أسئلة المادة، وعند عرضها على الطالبة أصابها الذهول.

وبالعودة إلى كاميرات المراقبة بالقاعة، تبين أن الطالبة كانت تكتب وتجيب، الأمر الذي أثار استغراب المسؤولين عن متابعة الأمر.

وبحسب الصحيفة، سألها رئيس الجامعة عن القلم الذي كتبت به، فتوضح له بأنه قلم عادي، وعند التدقيق به، لفت نظره ملاحظة مكتوبة باللغة الإنكليزية (بعدم استخدام القلم للأوراق الرسمية والعقود)، وبأنّ حبره يختفي ويعود إذا وضع في براد درجة حرارته تحت -10.

ووضعت الورقة في براد الجامعة، بانتظار عودة الكتابة والتي بدأت بالظهور تدريجياً لتتم إعادة تصحيحها من جديد.

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