تحوّل كبير في الدعم الغربي لكييف بعد ضوء أخضر امريكي

العالم - الأزمة الأوكرانية

في تحوّل كبير في الدعم الغربي لكييف الرئيس الاميركي جو بايدن يعطي الضوء الاخضر لدول أخرى لتزويد اوكرانيا بمقاتلات اميركية، وذلك بعد أشهر من مطالبة الرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي حلفائه الغربيّين بتزويد بلاده بها.

مسؤول كبير في البيت الأبيض قال إنّ بايدن اكد لقادة مجموعة الدول السبع المجتمعين في هيروشيما اليابانية دعمه لمبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيّارين أوكرانيّين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف ستة عشر.

مصادر غربية نقلت عن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قوله ان تدريب القوات الأوكرانية على هذا النوع من المقاتلات يتطلب عدة أشهر مضيفا أنه سيتم اتخاذ قرار خلال الأشهر المقبلة بشأن موعد تقديم الطائرات وعددها والدول التي ستزود كييف بها.

فكرة تزويد اوكرانيا بمقاتلات متطورة التي كانت تعارضها دول في الناتو خوفا من تصعيد الحرب ومواجهة مباشرة مع روسيا لاقت ترحيبا من دول حليفة لكييف. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اكد أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا والدانمارك لتزويد أوكرانيا بالقدرة الجوية القتالية التي تحتاجها، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده مستعدة لتدريب الطيارين الاوكرانيين لكنها لن تقدم طائرات.

اما زيلينسكي الذي سيلتقي ببايدن الأحد على هامش اعمال قمة مجموعة السبع وصف الخطوة الاميركية بالتاريخية وقال انها تعزز بشكل كبير قدرة جيش بلاده في الجو.

ويتزامن الاعلان الاميركي مع عقوبات جديدة فرضتها مجموعة السبع على روسيا اضافة الى عقوبات اميركية اخرى تستهدف الاقتصاد الروسي، ردت عليها موسكو بحظر دخول خمسمئة أميركي إلى أراضيها بينهم الرئيس السابق باراك أوباما.

ميدانيا أعلنت أوكرانيا انها تصدت لهجوم جوي بالمسيرات على كييف ومناطق اخرى خلال الليل ما تسبب في سقوط حطام على المدينة وحرائق وانفجارات قريبة من منطقة قصر الرئاسة في حين تتواصل المعارك العنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية من مدينة باخموت وسط اقرار اوكراني بتقدم القوات الروسية في المدينة واستقدامها تعزيزات كبيرة الى محاور القتال.