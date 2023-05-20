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العميد باكبور : الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الارهابية وطردها

العميد باكبور : الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الارهابية وطردها
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور إن الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الإرهابية وطردها من بلادها.

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء أشار قائد القوات البرية في قوات حرس الثورة الإسلامية إلى تحركات الأعداء، وخاصة بعض الجماعات الإرهابية في الحدود الغربية لإيران، وقال: تم في هذا الشأن الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بنزع سلاح الإرهابيين وطردها من العراق.

وأضاف قائد القوات البرية للحرس الثوري: نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها الفرصة وإلا إذا لم يحدث شيء فإن ضربات الحرس الثوري ستستمر.

وعن مدة الفرصة التي أعطاها الحرس الثوري للعراق، قال العميد باكبور: لقد أعطيت فرصة محددة تعرفها الحكومة العراقية.

وحول الوضع الأمني ​​على الحدود، قال العميد باكبور: لحسن الحظ، هناك أمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الحدودية ، وليس لدينا أي مشاكل.

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري استهدفت العام الماضي وفي المرحلة السابقة وعملية "ربيع"، مقار العديد من الجماعات الإرهابية الانفصالية في شمال العراق.

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العميد باكبور : الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الارهابية وطردها

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