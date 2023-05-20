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شاهد.. شبح النهب والسلب يخيم علی السودان

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

عمليات نهب وسلب للمحال والأسواق التجارية والمنازل في مختلف مناطق العاصمة السودانية الخرطوم يقوم بها أفراد مدنيون وعسكريون في ظل غياب الأجهزة الأمنية إثر الصراع في البلاد.

العالم - السودان

في ظل غياب الدولة ممثلةً بأجهزتها الأمنية والشرطية في حفظ الأمن وسلامة الأرواح والممتلكات، تشهد الخرطوم في مدنها الثلاث، الخرطوم وبحري وأم درمان، حالة من الفوضى، التي تتجلى أبرز صورها بعمليات النهب للمحال والشركات والمصارف ومخازن السلع وحتى منازل المواطنين.

وفي ظل هذه الفوضى هناك تساؤلات عن دور الشرطة الذي تغيب منذ بداية الأزمة، على الرغم من الإعلان عن انتشار قوات الاحتياطي المركزي، 'لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين'، وذلك بعد غيابها عن الأحداث منذ اندلاع الاشتباكات، وقراراتها بفتح السجون لإطلاق سراح النزلاء.

هذه التطورات لم توقف عمليات النهب التي تحدث نهاراً وليلاً، سواء للمواطنين المتحركين في الشوارع أو المختبئين في منازلهم. ونالت السيارات والأموال والهواتف المحمولة النصيب الأكبر من النهب.

عمليات السلب والنهب تطال المرافق الصحية ايضا حيث نهب الإمدادات الطبية، واحتلال المرافق الصحية من قبل أفراد عسكريين يعد من أكبر عوائق توفير الرعاية الصحية.

وقد طالت أعمال السلب والنهب والتخريب المحال التجارية والأسواق والدكاكين والمولات والمخازن وحاويات البضائع في المحطات الجمركية.

كما أن الغياب التام لقوات الشرطة في الخرطوم، يتسبب في انتشار عصابات تقوم بتكسير المحلات والمنازل ونهبها.

وتلقى عمليات السلب والنهب استنكاراً واسعاً كونها تعد مؤشراً خطيراً قد تؤدي إلى انفلات أمني واسع في مقبل الأيام.

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شاهد.. شبح النهب والسلب يخيم علی السودان

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