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مجموعة فاغنر الروسية: سيطرنا بالكامل على مدينة باخموت

مجموعة فاغنر الروسية: سيطرنا بالكامل على مدينة باخموت
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مجموعة فاغنر الروسية عن سيطرة قواتها بالكامل على مدينة باخموت الأوكرانية.

العالم - روسيا

وقال قائد مجموعة فاغنر: السيطرة على باخموت استغرقت 224 يوما.

وأكد : قاتلنا في باخموت وحدنا خلافا لما قاله المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.

کما رفع قائد فاغنر العلم الروسي وعلم فاغنر بعد إعلان سيطرة قوات فاغنر على مدينة باخموت بعد أشهر طويلة من القتال.

في المقابل، قال المتحدث باسم قيادة الشرق الأوكرانية: ما زلنا نسيطر على جنوب غربي باخموت.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحييد 525 جنديا أوكرانيا وتدمير آلياتهم على خطوط النار في محاور مختلفة من منطقة العملية العسكرية الخاصة.

يتبع..

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