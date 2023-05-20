اجتماع بين زيلينسكي ورئيسي وزراء الهندي والبريطاني

العالم - الأزمة الأوكرانية

وتعانق الطرفان عندما التقيا وجلسا جنباً إلى جنب لإجراء مناقشات قبل إخراج ممثلي وسائل الإعلام من المكان.

وشكر زيلينسكي سوناك، لدعمه في تشكيل تحالف لتسليم طائرات مقاتلة غربية.

وكتب في حسابه على «تلغرام» في وقت لاحق: «لقد شكرته على قيادة المملكة المتحدة، في الائتلاف الدولي لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا».

واجتمع زيلينسكي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في وقت سابق من اليوم.

وكان الرئيس الأوكراني قد التقى سوناك وميلوني قبل بضعة أيام، خلال جولته الأوروبية، في عاصمتيهما.

كذلك، التقى زيلينسكي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في هيروشيما اليابانية، في اجتماع هو الأول بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

ووصل زيلينسكي إلى مدينة هيروشيما باليابان، اليوم؛ لحضور قمة زعماء «مجموعة السبع»، وهي أول مدينة في العالم تتعرض لهجوم بقنبلة ذرية أمريكية.