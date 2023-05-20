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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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بحرية حرس الثورة الاسلامية تؤكد أن السفينة الأميركية بول هاملتون زعمت أن على متنها 3 من كبار قادة البحرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية
بحرية حرس الثورة الاسلامية في ايران تعلن عن رصد طيرانها المسير وسفن الدورية التابعة لها مغادرة السفينة الأمريكية "بول هاملتون" مضيق هرمز
أ ف ب: قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يقول انه سيسلم مدينة باخموت الاوكرانية في 25 ايار بعد فرض سيطرة كاملة عليها
مصادر روسية: قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يعلن سيطرة قواته بالكامل على مدينة باخموت الاوكرانية
نائب رئيس حماس صالح العاروري: القدس مسؤولية كل الأمة ونحن في الصف الأول ولم نتوقف عن القتال وإعداد العدة لتحريره
نائب رئيس حماس صالح العاروري: الاحتلال حول القدس الى مركز وبؤرة الصراع وهو يتجه الى حسم هذا الصراع في المدى القريب
نائب رئيس حماس صالح العاروري: القدس هي مركز الصراع مع الاحتلال وقلب الصراع هو المسجد الأقصى الذي يعتقد الاحتلال أنه مركز الهيكل المزعوم
الامين العام للجامعة العربية: عودة سوريا الى الجامعة العربية خطوة نابعة عنى ارادة عربية ولا نسعى لصدام مع اية قوى خارجية
وزير الخارجية السعودية: الكثير من دول العالم العربي تعاني من شح المياه واذا ما تم استثمار تقننيات الامن المائي سنحقق نتائج ايجابية
وزير الخارجية السعودية: الكثير من دول العالم العربي تعاني من شح المياه واذا ما تم استثمار تقننيات الامن المائي سنحقق نتائج ايجابية
نائب رئيس حماس صالح العاروري: القدس هي مركز الصراع مع الاحتلال وقلب الصراع هو المسجد الأقصى الذي يعتقد الاحتلال أنه مركز الهيكل المزعوم
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.