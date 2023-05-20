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مصادر روسية: قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يعلن سيطرة قواته بالكامل على مدينة باخموت الاوكرانية

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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