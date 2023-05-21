مناورة لحزب الله ومحاكاة لعملية نوعية بذكرى عيد المقاومة والتحرير

العالم - خاص بالعالم

المناورة نفذتها قوات النخبة في وحدة الرضوان ابرزت خلالها التشيكلات المشاركة جانبا من الاسلحة الصاروخية لاول مرة بوجود عشرات الوسائل الاعلامية المحلية والخارجية.

الاوساط الاعلامية المشاركة في الجولة رات في المناورة رسالة ردع واضحة للاحتلال بحال فكر بالاعتداء على السيادة اللبنانية.

يشار الى ان المناورة تخلللها محاكاة العديد من اقتحام مو اقع افتراضية للاحتلال وقصف للمو اقع واظهار المهارات القتالية في كل الظروف.بالاضافة الى تسيير سرب من المسيرات في سماء ساحة المناورة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...