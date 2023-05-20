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الصين تبلغ اليابان «استياءها الشديد» من بيان مجموعة السبع

الصين تبلغ اليابان «استياءها الشديد» من بيان مجموعة السبع
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

عبَّرت الصين، (السبت)، عن «استيائها الشديد» إزاء البيان المشترك لقمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما اليابانية، وأبلغت طوكيو بذلك.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها أبلغت اليابان بأن مجموعة السبع تجاهلت مخاوف الصين، ووجهت انتقادات لها، وأقحمت نفسها في شؤونها الداخلية، بما في ذلك قضية تايوان.

وأفاد البيان بأن الصين عبَّرت عن انزعاجها البالغ، وسجلت اعتراضها الشديد لدى اليابان. وبدافع القلق إزاء الدور الكبير الذي تلعبه الصين الآن في كل سلاسل الإمداد، بداية من أشباه الموصلات إلى المعادن المهمة، أصدرت مجموعة السبع بياناً رسمياً حدد استراتيجية مشتركة للتعاملات المستقبلية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد زعماء مجموعة السبع في البيان: «ندعو الصين إلى الضغط على روسيا لوقف عدوانها العسكري، والسحب الفوري والكامل وغير المشروط لقواتها من أوكرانيا». وحذَّروا من أن الدول التي تحاول استخدام التجارة كسلاح ستواجه «عواقب»،

في رسالة قوية إلى بكين على خلفية الممارسات التي تقول واشنطن إنها تصل إلى مستوى التنمر الاقتصادي. وقالوا: «نحن لا نتفرق أو نتقوقع، وفي الوقت نفسه ندرك أن المرونة الاقتصادية تتطلب التخلص من المخاطر، والتنويع. إن الصين المتنامية الملتزمة بالقواعد الدولية ستحظى بأهمية عالمية».

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