حكومة صنعاء توقع اتفاقا مع الصين للاستثمار في مجال النفط

العالم - الیمن

وحسب ما نقلت وكالة "سبأ" تم توقيع مذكرة التفاهم "بعد إجراء العديد من المفاوضات والتنسيق مع عدة شركات أجنبية لاقتناعها بالاستثمار في هذا المجال، في ضوء فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات، التي ستحظى بها الشركات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم" .

وحذرت وزارة النفط اليمنية الشركات الأجنبية من التعامل، أو إبرام أي عقود مع ما تسمى بحكومة المجلس الرئاسي.

وفي السياق، رحب وزير النفط والمعادن، أحمد دارس، بالشركات الاستثمارية في مجال الاستكشافات النفطية في اليمن، مؤكداً حرصه على تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين.

ودعا دارس الشركات الاستثمارية إلى زيارة اليمن، للاطلاع على المقومات والفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات التي ستحظى بها استثماراتهم.

كما لفت الوزير اليمني إلى أن "هناك العديد من المفاوضات الجارية مع عدة شركات عالمية لدخولها في مجال الاستكشافات النفطية باليمن"، موضحاً أنّه "سيجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع مذكرات التفاهم معها".

وأشاد دارس بـ"جهود وزارة النفط ومساعيها لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وتنميته واستغلال هذه الثروة لصالح البلد".

وحذر الشركات الأجنبية من التعامل أو إبرام أي عقود ما تسمى بحكومة المجلس الرئاسي ، منبّهاً، كذلك، جميع الشركات النفطية العاملة في اليمن لـ "ضرورة الالتزام باتفاقيات المشاركة في الإنتاج وكافة التعاميم والتوجيهات الصادرة إليها من وزارة النفط صنعاء منذ العام 2018".

وتُعدّ هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الهامّة، بالنسبة إلى حكومة صنعاء، في وقتٍ يواجه اليمن نهباً في ثرواته النفطية من قبل التحالف السعودي والولايات المتحدة الأميركية.

شركة "أنتون أويل" الصينية

مجموعة "أنتون أويل" لتكنولوجيا حقول النفط، هي شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا لحقول النفط في العالم. وهذه الشركة تتميز بمزيج من الهندسة الجيولوجية، والإنتاج، وخفض التكاليف.

وتنتشر أعمالها في جميع أنحاء العالم الرئيسية لإنتاج النفط والغاز، حيث تزوّد العملاء بمجموعة كاملة من المنتجات والتقنيات لتطوير النفط والغاز.

وأُسست هذه الشركة عام 1999 في الصين. وفي عام 2007، أُدرجت "أنتون أويل" بنجاح في المجلس الرئيسي لبورصة هونغ كونغ، لتصبح أول شركة خدمات تكنولوجيا حقول النفط الصينية الخاصة المدرجة في هونغ كونغ.

وقامت الشركة في عام 2013 ببناء قدرتها المتكاملة على الخدمات، وشكلت مفهوم الخدمة المتمثل في زيادة الإنتاج وخفض التكلفة والتكامل، لتتحول "أنتون" في عام 2017 إلى العالمية بحصة إيرادات دولية تبلغ 70%.

وتلتزم "أنتون" بالتطوير المتعمق لأسواق النفط والغاز العالمية الناشئة، وتنتشر أعمالها في أكثر من 30 دولة ومنطقة، بما فيها الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، وتشكّل نظام عالمي لدعم الخدمات سريع الاستجابة.