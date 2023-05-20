" باقر" يدعو شباب لبنان لترويج تجربة المقاومة بالبلدان التي تتعرض للاستكبار

العالم- لبنان

وقال باقر في مقام السيد عباس في بلدة النبي شيث : "أنتم لديكم رسالة على الأقل إقليمية ويجب أن توصلوها وتبينوا لهم جدوى وفاعلية المقاومة وهذا هو جهاد التبيين، إذ إننا نحتاج الى تبيين جدوى المقاومة وفاعليتها لكي نعطي الإطمئنان لقلوب كل الشعوب التي تعاني من الإحتلال".

وختم بالثناء على المجاهدين وعوائلهم والبيئة المقاومة وقال: "أنتم أثبتم لكل الشعوب المستضعفة أنكم نموذجًا يحتذى به ويجب أن تنشروا هذه التجربة لتستفيد منها باقي الشعوب".

من جانبه أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي أنه "ببركة الشهداء لم نصنع فقط معادلة حماية وردع وإنما صنعنا معادلة للنصر في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن".

كلامه جاء خلال استقباله المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كميل باقر في مقام السيد عباس في بلدة النبي شيث الذي زاره في أجواء عيد المقاومة والتحرير، بحضور فاعليات حزبية واجتماعية وبلدية وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

وتابع قائلا: "منذ 11 سنة كانت الجهود مبعثرة ولكن اليوم أصبحنا محورًا ممتداً من اليمن الى غزة. وإن العدو الصهيوني أصغر بكثير من أن يجرؤ على محاربة إيران، فهو يعاني مع غزة ومع فصيل الجهاد الإسلامي في غزة، فما بالكم مع الجهاد وحماس وحزب الله وباقي دول المحور".