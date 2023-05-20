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قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي يبعث رسالة الى الدورية البحرية الـ 86 للجيش الإيراني مهنئا رجالها الشجعان بابحارهم العظيم والناجح حول العالم

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

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