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أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة الارهابي في قبضة الجيش اللبناني

أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة الارهابي في قبضة الجيش اللبناني
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعلن الجيش اللبناني اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان.

العالم- لبنان

واوضح الجيش اللبناني في بيان أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات أوقفت بتاريخ19/ 5/ 2023 في بلدة دير عمار- الشمال المواطن (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي، وذلك بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات.

وقال البيان: “كان الموقوف على إرتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام 2007 بعد معركة نهر البارد ليعود ويؤدي دورا حساسا بعد ظهور تنظيمَي "داعش" و"جبهة النصرة"، فإرتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس في العام 2014 حين إتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين”.

وأضاف: “ما زال التحقيق مستمراً مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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