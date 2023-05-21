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ما أهمية إتفاق الهدنة السوداني، هل سيلتزم به الطرفان؟

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد د.اسامة الشيخ الباحث في الشؤون السودانية من طهران، ان اتفاق طرفي الصراع في السودان على الهدنة هو اختراق للصراع الموجود ويعتبر خطوة الى الامام على اعتبار ان الطرفين يعتمدان في قوتهما على قوى خارجية لا سيما الولايات المتحدة الامريكية والسعودية ومصر والامارات.

العالم - خاص بالعالم

وأشار الشيخ الى أن دخول اطراف خارجية بهذه القوى على خط النار سيكون من نتيجته عواقب وخيمة للطرف الذي يخل بهذه الاتفاقية، منوها الى انه سبق وان تم التوقيع على اتفاقيات وهدن سابقة إلا أنه تم اختراقها.

وأوضح الشيخ ان الهدنة الموقعة ستبدأ غداً ومن المتوقع ان يلتزم بها الطرفان الى حد ما، ولكن لا نستطيع ان نؤكد ان الطرفين سيلتزمان بها 100%.

ولفت الشيخ الى أنه من الواضح ان الضغوط الخارجية بدأت تتزايد على جميع الاطراف وهما مضطران في الوقت الراهن الى ان يخضعان لتلك الشروط ولابد من الاشارة الى ان الأطراف الخارجية تتحدث الان عن طرفين للصراع الجيش السوداني هذا الجيش الذي يعتبر الطرف الآخر متمرداً بقواته النظامية وكان منضوياً تحت لوائه.

وكان وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد بمدينة جدة السعودية برعاية أميركية - سعودية.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، ويبقى ساري المفعول لمدة سبعة أيام، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين، وفق بيان أميركي سعودي.

واتفق الطرفان وفق البيان الثنائي، على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية. كما اتفقا على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.

و أكد كل من الطرفين لممثلي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التزامهما بعدم السعي وراء اي مكاسب عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية، وقبل بدء وقف إطلاق النار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... ما أهمية إتفاق الهدنة السوداني، هل سيلتزم به الطرفان؟

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